Dom Carlos José de Oliveira encerra ciclo de sete anos e se prepara para nova missão na Diocese de Limeira, no interior de São Paulo











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O bispo Dom Carlos José de Oliveira está se despedindo da Diocese de Apucarana após sete anos de ministério episcopal para assumir a Diocese de Limeira, no interior de São Paulo. Em entrevista a Tribuna, o bispo fez um balanço de sua trajetória iniciada em 2019 e destacou o sentimento agridoce da partida. "É um sentimento de tristeza, de luto, de deixar uma realidade onde fui e estou muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, tenho a tranquilidade, a paz e a alegria de quem está cumprindo a missão que a Igreja lhe pede", afirmou.

- LEIA MAIS: Dom Carlos José celebra missa de despedida de Apucarana nesta sexta-feira (27)



Durante o período em Apucarana, Dom Carlos liderou marcos históricos para a igreja local. Um dos principais foi o processo junto ao Vaticano que resultou na elevação da Catedral ao título de Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, concedido pelo Papa Francisco em outubro de 2024. Ele também idealizou a Romaria Diocesana, com o objetivo de transformar a cidade em uma "Lourdes brasileira", resgatou as missas mensais do dia 11 e promoveu a consagração da diocese ao Imaculado Coração de Maria e a São Miguel Arcanjo.

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A gestão também foi marcada pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19, período em que a diocese perdeu três sacerdotes, mas se adaptou com novas tecnologias e criou o Serviço Diocesano da Caridade (Sedic) para amparar famílias em vulnerabilidade. Ao longo dos sete anos, o bispo ordenou 14 padres diocesanos, seis religiosos e 54 diáconos permanentes. Reconhecido como cidadão honorário de Apucarana e Arapongas, ele garante que o vínculo com a região permanece intacto. "Não é que Limeira vá tomar posse de todo o meu coração. Continuarei amando a querida diocese de Apucarana", ressaltou.





Foto: TNOnline Foto: TNOnline

MISSA

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Dom Carlos José de Oliveira celebra nesta sexta-feira (27), às 19h30, a missa de despedida da Diocese de Apucarana. A celebração em ação de graças será realizada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes e marca o encerramento oficial de seu ministério na cidade, antes de iniciar os trabalhos na Diocese de Limeira.