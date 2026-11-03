Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Consumidores têm duas oportunidades para limpar o nome em novembro

Iniciativas trazem parcelas reduzidas e abatimentos de até 99%, mas órgão de defesa do consumidor reforça necessidade de planejamento orçamentário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Consumidores têm duas oportunidades para limpar o nome em novembro
Autor A diretora orienta que, antes de assinar qualquer termo, o consumidor deve calcular o valor exato disponível mensalmente e dar preferência às dívidas com taxas de juros mais elevadas - Foto: - Reprodução

O mês de novembro oferece duas frentes para consumidores que precisam renegociar dívidas em atraso sob condições especiais: o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) desde domingo (1º), e a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, aberta nesta terça-feira (3). Para assegurar transações financeiras vantajosas e prevenir fraudes, o Procon de Apucarana emitiu orientações para que os moradores planejem seus acordos e evitem o comprometimento do orçamento doméstico.

- leia mais: Apucarana conclui obras de drenagem e acaba com alagamentos em frente ao Cisvir

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Rodolfo Mota ressalta que o planejamento é o primeiro passo para quem busca sair do vermelho, recomendando que a população negocie com calma e assuma valores compatíveis com a própria renda. Ele destacou ainda que a equipe do Procon municipal permanece à disposição para esclarecer dúvidas e prestar auxílio aos cidadãos durante todo o período das campanhas.

Segundo a diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, o feirão da Serasa segue até 6 de dezembro, trazendo propostas com parcelas a partir de R$ 9,90, descontos que podem alcançar até 99% e regularização rápida do nome após quitação via Pix, de acordo com o regulamento de cada credor. O atendimento ocorre de forma remota, pelo site, aplicativo oficial ou WhatsApp (11) 99575-2096, e também presencialmente nas agências participantes dos Correios, sem cobrança de taxas adicionais de serviço.

A diretora orienta que, antes de assinar qualquer termo, o consumidor deve calcular o valor exato disponível mensalmente e dar preferência às dívidas com taxas de juros mais elevadas, como as de cartão de crédito e cheque especial. Verona reforça ainda que os acordos devem ser feitos apenas por canais oficiais, com checagem minuciosa de boletos e chaves Pix, lembrando que nenhuma instituição confiável exige valores antecipados para intermediar negociações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

  • Procon de Apucarana
  • Telefone: (43) 3308-1434
  • WhatsApp: (43) 99654-9126

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV