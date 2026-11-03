Consumidores têm duas oportunidades para limpar o nome em novembro

O mês de novembro oferece duas frentes para consumidores que precisam renegociar dívidas em atraso sob condições especiais: o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) desde domingo (1º), e a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, aberta nesta terça-feira (3). Para assegurar transações financeiras vantajosas e prevenir fraudes, o Procon de Apucarana emitiu orientações para que os moradores planejem seus acordos e evitem o comprometimento do orçamento doméstico.

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O prefeito Rodolfo Mota ressalta que o planejamento é o primeiro passo para quem busca sair do vermelho, recomendando que a população negocie com calma e assuma valores compatíveis com a própria renda. Ele destacou ainda que a equipe do Procon municipal permanece à disposição para esclarecer dúvidas e prestar auxílio aos cidadãos durante todo o período das campanhas.

Segundo a diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, o feirão da Serasa segue até 6 de dezembro, trazendo propostas com parcelas a partir de R$ 9,90, descontos que podem alcançar até 99% e regularização rápida do nome após quitação via Pix, de acordo com o regulamento de cada credor. O atendimento ocorre de forma remota, pelo site, aplicativo oficial ou WhatsApp (11) 99575-2096, e também presencialmente nas agências participantes dos Correios, sem cobrança de taxas adicionais de serviço.

A diretora orienta que, antes de assinar qualquer termo, o consumidor deve calcular o valor exato disponível mensalmente e dar preferência às dívidas com taxas de juros mais elevadas, como as de cartão de crédito e cheque especial. Verona reforça ainda que os acordos devem ser feitos apenas por canais oficiais, com checagem minuciosa de boletos e chaves Pix, lembrando que nenhuma instituição confiável exige valores antecipados para intermediar negociações.

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