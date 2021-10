Da Redação

Consulta médica acaba em confusão em Apucarana

A consulta médica de uma jovem de Apucarana, nesta sexta-feira (1º) acabou em confusão no Jardim América. O solicitante relatou que estava no local para uma consulta junto da enteada e que ela começou a andar pelo ambiente e foi orientada pelo vigia para não ficar circulando.

Devido à situação, o solicitante foi perguntar o motivo para o vigia e os dois começaram a discutir. A equipe chegou no local, conversou com ambas as partes e o vigia afirmou que ao ser abordado pelo solicitante, ele perguntou qual o motivo estaria impedindo que sua enteada andasse pelos corredores e ele apenas explicou que é por causa da pandemia do coronavírus.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram para ouvidoria do local para que se acalmassem e fossem orientados.