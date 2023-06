Construtora anuncia novo prédio residencial de R$ 19 mi em Apucarana

Apucarana vai ganhar mais um edifício, o Life Residence, localizado na Rua Naboro Fukushima, na Vila São Carlos, região Lago Jaboti. Os sócios proprietários da Carvamar Empreendimentos, Samuel Mariano de Carvalho e Heitor Simões Van-dal visitaram o prefeito Junior da Femac na manhã desta terça-feira para anunciar o empreendimento que irão executar no município a partir de outubro.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Trabalhador fica em estado grave após ser sugado por secadora industrial

“Será uma torre com 48 apartamentos, num investimento de quase R$ 19 milhões. É mais um retrato da vitalidade da construção civil na nossa cidade. Parabéns pelo empreendimento, por investir e acreditar em nossa cidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade

O prefeito destacou que um dos fatores que contribuiu para a Carvamar Empreendimentos construir o edifício naquele local foi a obra de coleta de esgoto que a prefeitura executou na região. “É a prefeitura e a iniciativa privada fazendo acontecer para alavancar cada vez mais o desenvolvimento da nossa cidade”, afirma Junior da Femac.

“Somos uma empresa de Apucarana, que acredita no potencial de crescimento da cidade. Lançamos Life Residence apostando no sucesso do empreendimento”, destaca Samuel Mariano de Carvalho.

O empresário Heitor Simões Van-dal, revela que na fase de planejamento do novo condomínio residencial, a Carvamar Empreendimentos, contratou uma avaliação do CEO da Data- Stories, Marcos Araújo, um dos mais respeitados pesquisadores do mercado imobiliário brasileiro. “O estudo apresentado por Araújo, mostra que Apucarana tem um crescimento habitacional maior que a média da região Sul do país”, destaca o diretor da Carvamar, acrescentando que antecipadamente, 35% dos apartamentos já estão comercializados.

Junior da Femac recebeu os empresários da Carvamar acompanhado da secretária municipal de Obras, Angela Stoian, e do diretor-presidente do Idepplan, Ivan Silva.

Siga o TNOnline no Google News