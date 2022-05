Construção de Obelisco vai celebrar 75 anos da maçonaria

Da Redação

Nesta quinta-feira (05), veneráveis das cinco lojas maçônicas de Apucarana apresentaram ao prefeito Junior da Femac o projeto de construção de um monumento arquitetônico em comemoração aos 75 anos da presença da organização fraterna no município.

O obelisco, cujas dimensões ainda não estão totalmente definidas, tem formato pontiagudo e deverá ter cerca de cinco metros de altura, sendo constituído por uma base em formato de pentágono em simbologia às cinco lojas, uma extensão em pedra bruta e outra em pedra polida, estará em destaque o símbolo da maçonaria.

Com autorização da prefeitura, a estrutura será erguida na rotatória localizada no alto da Avenida Curitiba, na confluência com as avenidas Rio de Janeiro, Paraná e Carlos Schmidt. Todos os custos de construção serão arcados pelas lojas maçônicas, que também ficarão responsáveis pela conservação permanente do monumento e da jardinagem do equipamento viário. “As lojas maçônicas constituem uma das riquezas de Apucarana, que é uma cidade alicerçada no trabalho, na força das pessoas e das instituições. É uma honra poder contribuir com este momento histórico, cedendo um espaço público para que as lojas edifiquem este obelisco que marca os 75 anos da presença da maçonaria no município”, pontuou o prefeito Júnior da Femac ao atender reivindicação.

Venerável da Loja Trabalho, Ciência e Virtude, Jorge Dovhepoly, agradeceu a receptividade por parte do prefeito Júnior da Femac. “Fomos muito bem recebidos e estamos muito gratos pelo atendimento de nossa reivindicação”, disse o presidente da loja. Dovhepoly assinala que a ideia conceitual do obelisco visa valorizar todas as lojas de Apucarana. “A presença da maçonaria na cidade teve início no dia 06 de junho de 1947 com a Loja Trabalho, Ciência e Virtude”, contextualizou.

Com o aval do município para a construção do monumento, o grupo de veneráveis também oficializou a programação comemorativa, que acontece no dia 4 de junho. Às 11h30, no gabinete municipal, está previsto o lançamento da pedra fundamental do obelisco, às 15h30, na Loja Maçônica Trabalho, Ciência e Virtude, uma sessão pública e, na parte da noite, um jantar comemorativo restrito aos maçons. “A inauguração do monumento comemorativo aos 75 anos da maçonaria em Apucarana também já está agendado para o dia 20 de agosto, Dia da Maçonaria”, comunicou o venerável Jorge Dovhepoly. As cinco lojas de Apucarana são: Trabalho, Ciência e Virtude, Moreira Sampaio, Sá Carvalho, XV de Novembro e Cavaleiros da Luz II.

Projeto Araucária – Os maçons também realizaram uma prestação de contas do Projeto Araucária, lançado durante o aniversário de 70 anos de Apucarana. “A meta do projeto foi alcançado no final do ano passado, que era o plantio de 70 mil mudas da árvore símbolo do Paraná”, informou Dovhepoly.

De acordo com ele, além de Apucarana, o plantio também ocorreu em municípios da região. “Para marcar a conclusão deste projeto ambiental, também no dia 4 de junho, por volta do meio-dia, logo após o lançamento da pedra fundamental do monumento, vamos ao Parque Municipal dos 70 anos, ao lado do Senac Apucarana, realizar o plantio de três mudas de araucária juntamente com o prefeito Júnior da Femac”, finalizou o venerável, destacando que nos últimos dois anos grande parte das mudas foi cedida pelo município através do horto florestal.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana