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CHUVA FORTE

Conserto no telhado não evita novo alagamento na UBS Raul Castilho em Apucarana; veja

Unidade de saúde teve forro solto e goteiras por toda a estrutura depois de tempestade nas primeiras horas da manhã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma forte chuva que atingiu Apucarana por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (01) deixou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Raul Castilho com o chão completamente alagado e sérios danos na estrutura. Registros gravados por pacientes que buscavam atendimento no início da manhã mostram o acúmulo de água no piso, goteiras espalhadas por diversos pontos do imóvel e parte do forro de PVC caindo.

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- LEIA MAIS: Temporal em Londrina destrói estrutura de vidro da Rodoviária e provoca quedas de árvores

Mesmo diante do alagamento e dos estragos visíveis no teto da recepção, a unidade de saúde manteve os atendimentos prestados à população. Placas amarelas de sinalização de "chão molhado" foram dispostas na entrada, mas a água cobriu praticamente todo o corredor e a sala de espera.

"A gente chega para buscar atendimento logo cedo e se depara com a unidade tomada pela água. Tem goteira de fora a fora e o teto caindo na recepção", relatou um morador que preferiu não se identificar.

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Conserto no telhado não evita novo alagamento na UBS Raul Castilho em Apucarana; veja
AutorFoto: Reprodução vídeo

Esta não é a primeira vez em que a UBS Raul Castilho sofre com as intempéries. No último dia 21 de setembro, a estrutura já havia sido atingida por um temporal que danificou a cobertura da unidade.

Na ocasião, o posto de saúde chegou a passar dois dias completamente descoberto antes que os reparos fossem concluídos na quinta-feira da semana passada. Contudo, com a nova precipitação na madrugada, o conserto recente não evitou as infiltrações e novos estragos na estrutura interna.

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