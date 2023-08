Conselho de Saneamento Básico tem nova diretoria em Apucarana

Votação aconteceu no salão nobre do Paço Municipal

Representantes que compõem o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Apucarana (CMSB) elegeram nesta quinta-feira (03/08), em atividade realizada no salão nobre do Paço Municipal, a nova diretoria. Em votação unânime, foram eleitos como presidente, Sérgio Bobig; vice-presidente, Laércio Morais; e secretária Larissa Gabriela Miras Moreno.

continua após publicidade

Órgão superior de assessoramento e consulta da administração municipal, entre as principais competências do conselho está a articulação e fiscalização de ações previstas na Política Municipal de Saneamento Básico (Lei Municipal nº 102/2017). “Temos uma grande missão, que é a de atuar de forma estratégica para contribuir na proteção de todas as questões que envolvem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas”, explica o novo presidente, Sérgio Bobig.

-LEIA MAIS: Diocese de Apucarana fará maior ordenação de diáconos de sua história

continua após publicidade

Regimentalmente, o conselho também tem como incumbência opinar tecnicamente sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade. “Acompanhar a execução de planos e projetos do segmento, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB)”, detalha Bobig.

Os novos conselheiros, que seguem com a nova diretoria até o dia 31 de janeiro de 2025, foram nomeados em julho pelo prefeito Júnior da Femac. “O CMSB é composto por representantes – titulares e suplentes – do poder público municipal e de organizações da sociedade civil organizada”, explica Bobig, sendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, prestadores de serviços de saneamento, entidade de moradores, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apucarana e cooperativa da coleta de material reciclável. “A primeira reunião ordinária de trabalho da nova composição acontece dia 14 de agosto, às 15 horas, no salão nobre da prefeitura, com participação aberta à comunidade”, comunica o presidente.

Siga o TNOnline no Google News