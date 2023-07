Conselho de Desenvolvimento Urbano define eleição de nova diretoria

Órgão de assessoramento da Prefeitura de Apucarana, com funções fiscalizadoras e deliberativas, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) agendou para a próxima quarta-feira (26/07), a partir das 16 horas, no salão nobre do paço municipal, eleição do novo presidente e vice-presidente para o próximo biênio.

A transição de mandato foi debatida nesta quarta-feira (19/07), em reunião realizada nas dependências da prefeitura e conduzida pelo atual presidente, Carlos Mendes. “Neste encontro promovemos a posse de membros titulares e suplentes que representam as 20 instituições que compõem o conselho e também tratamos sobre a eleição de escolha da nova diretoria”, esclarece Mendes.

De acordo com ele, todos os empossados estão aptos a concorrer às funções, que são de atuação voluntária. “Os interessados têm três dias para protocolar candidatura junto à secretaria executiva”, explica o presidente do CMDU. Segundo ele, após apuração dos votos e homologação dos eleitos, a posse da nova gestão acontecerá em ato contínuo. “Nesses dois anos de mandato atuei para organizar o conselho, que agora conta com um regimento interno. Também encaminhamos deliberações importantes no que tange o planejamento urbano, demandas que terão agora sequência com a nova diretoria”, acentuou Carlos Mendes, presidente do CMDU.

Composto por membros titulares e suplentes do Poder Público, de entidades de classe e organizações civis, entre as atribuições do Conselho estão a articulação das discussões de revisão do Plano Diretor Municipal, acompanhamento da elaboração e implementação do Plano Plurianual Municipal; sugestões sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade e, em casos específicos, emissão de parecer sobre propostas de alteração da lei geral do Plano Diretor e leis complementares.

