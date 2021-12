Da Redação

Conselho aprova oferta do curso de Direito em Apucarana

Foi aprovado nesta quarta-feira (8), na 6ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário (COU) da Universidade Estadual do Paraná, a oferta do curso de Bacharelado em Direito nos campi de Apucarana e União da Vitória.

O diretor do campus de Apucarana, Daniel Gomes, ressaltou a importância da aprovação. “A proposta de criação de um curso de Direito em Apucarana é uma resposta positiva em um período de incertezas e acreditamos ser muito importante a oferta de um novo curso para um campus que possui tradição de sessenta anos e, ao mesmo tempo, permite-se discutir propostas inovadoras no ensino superior”, comenta.

Para o diretor, o curso pode ser uma nova contribuição da Unespar para c comunidade. “Os futuros profissionais poderão colaborar efetivamente para uma melhoria da qualidade de vida da população, bem como contribuir para a ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma área cuja atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de trabalho, especialmente no que se refere à população menos favorecida”, conclui o diretor.

Para a pró-reitora de Ensino de Graduação da Unespar, Marlete Schaffrath, os novos cursos representam a conexão da oferta de graduação da Unespar com as demandas sociais das regiões. “Com os trâmites institucionais internos de aprovação colegiada dos projetos dos cursos foram concluídos, agora a Prograd irá organizar os processos que seguirão para os encaminhamentos necessários com vistas à autorização para a implantação dos cursos”, afirma a pró-reitora.

• Atualmente o campus da Unespar de Apucarana oferta 12 cursos de graduação