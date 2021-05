Conselho acompanha menino que fugiu de casa; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A conselheira Juliane Lima, acompanha o menino que de 11 anos que fugiu de casa por medo de ser infectado pela Covid-19. O garoto foi encontrado dormindo dentro de uma casinha de cachorro, no centro de Apucarana.

Ainda de acordo com a conselheira, o garoto por enquanto não volta para a casa da mãe. "Ontem a mãe comunicou que ele tinha fugido de casa, a mãe já sabe que ele está aqui, estamos conversando com a família, precisamos entender, analisar com calma essa situação. Vamos ainda analisar se ele volta para a casa ou vai para a casa de algum familiar", explica.

O garoto disse para a PM que fugiu pois a mãe testou positivo para Covid-19 e ele ficou com medo de contrair a doença, porém, também repassou ao conselho que estava com receio de ser repreendido pelos pais.

"Ele contou que ficou com medo dos pais brigarem com ele, pois ele não ajudou a cuidar dos irmãos e que também ficou com medo por causa da Covid. Vamos encontrar outros familiares, entender melhor essa situação", ressalta.

O menino disse para a conselheira que se sentiu seguro durante a noite e madrugada, pois estava com os cachorros. "É um menino esperto, disse que se sentiu protegido pois estava com os cachorros, mas toda essa situação é muito perigosa. Nesse momento ele não volta para casa até entendermos por que ele fugiu, precisamos agir com cautela", finaliza.

No conselho tutelar o garoto desenhou vários cachorros e ainda disse que queria ser um policial militar

