Conselheiros tutelares e suplentes são diplomados em Apucarana

Foram diplomados nesta terça-feira (17), em evento realizado na “Sala Cerejeiras”, no 4º pavimento do Cine Teatro Fênix, em Apucarana, os cinco conselheiros tutelares recém-eleitos e também os seus suplentes. O ato de diplomação concluiu o processo iniciado em maio, com as inscrições, etapa eliminatória e a eleição para o cargo.

continua após publicidade

Participaram a promotora de justiça da Vara da Infância e Adolescência, Dr. Vivian Cristiane Santos Klock; o prefeito Junior da Femac; a secretária municipal de assistência social e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente (CMDCA), Jossuela Pirelli; o vice-presidente do conselho, Davi de Brito; o vereador Mário Felipe; e os secretários municipais Tom Barros (Esportes) e Maria Agar (Cultura).

-LEIA MAIS: Evento promove atividades em prol da saúde da mulher em Apucarana

continua após publicidade

Ao discursar na solenidade, a representante do Ministério Público, Vivian Santos Glock, deu as boas vindas aos quatro novos conselheiros e suplentes, lembrando que apenas Juliane de Lima foi reeleita. “Desejo boa sorte a todos no exercício do cargo de conselheiro tutelar. Trata-se de um trabalho importantíssimo, visando atender as demandas de crianças e adolescentes, em situações de vulnerabilidade e situações de violência”, citou a promotora, frisando que o Ministério Público estará de portas abertas para trabalhar junto com os conselheiros tutelares.

O prefeito Junior da Femac enalteceu a coragem e determinação de todos os candidatos que se colocaram à disposição para exercer essa relevante função, perante a sociedade apucaranense. “Vocês se propuseram a ser a voz das crianças e adolescentes, para fazer valer o direito deles. É uma missão muito séria e que irá demandar tempo e atuação firme em defesa das nossas crianças, normalmente, com o apoio da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal”, comentou o prefeito.

Junior da Femac fez questão ainda de reiterar que a atual gestão sempre priorizou as crianças com ações e programas em defesa de seus direitos. “Temos uma ampla estrutura de apoio ao Conselho Tutelar e vamos estar sempre à disposição em todas as demandas”, anunciou Junior da Femac.

continua após publicidade

A secretária Jossuela Pirelli lembrou que, de início, foram 48 candidatos inscritos na primeira etapa do processo e, na sequência, na eleição. “O resultado foi homologado e agora estão sendo diplomados os eleitos e os suplentes. Peço a dedicação de todos no exercício do cargo, com eficiência e celeridade em todas as demandas em favor dos direitos das crianças e adolescentes de Apucarana”, assinalou Jossuela Pirelli, acrescentando que a prefeitura será parceira do Conselho Tutelar em todas as suas demandas.

O vereador Mário Felipe falou em nome do Legislativo e destacou o importante trabalho que os integrantes do Conselho Tutelar terão pela frente. “Infelizmente, temos ciência de que muitas famílias são desestruturadas para atender as necessidades das crianças e adolescentes. Os conselheiros têm a responsabilidade de assistir e atender a todos em situações de vulnerabilidade”, frisou Felipe.

CAPACITAÇÃO – “No mês de novembro, os conselheiros irão passar por uma capacitação para o exercício de seus cargos. A posse deles será no dia 10 de janeiro de 2024. Foram diplomados os conselheiros titulares: Bruna Carolina de Melo; Fabio Lucas de Barros; Juliane de Lima Martins da Silva; e Camila Mara Monteiro Kreich Nunes Alexandre Machado da Silva. Além dos suplentes: André dos Reis Avelar, Maria Luzinete Carvalho do Nascimento Pereira, Luci Aparecida Fernandes da Silva, Pablo Mateus Morais da Cunha, Sônia Mara de Araújo e Marilene Silva do Nascimento.

Siga o TNOnline no Google News