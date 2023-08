Conselheiro tutelar denunciado por colega é afastado a pedido do MP

Um conselheiro tutelar de Apucarana, que teve conduta denunciada por uma conselheira tutelar que também atua no município, foi afastado do cargo na última quinta-feira (3). O afastamento é temporário e atende uma recomendação do Ministério Público (MP) ao Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A presidente do CMDCA, Jossuela Pirelli, que também é secretária de Assistência Social, confirmou o afastamento nesta sexta-feira (4). Segundo Jossuela, o conselheiro responde a uma sindicância interna relacionada a acusações feitas pela outra conselheira e deve ficar afastado de suas funções por 30 dias. Ela destaca que o caso corre em segredo de justiça e, por isso, não pode detalhar o teor das acusações envolvendo o conselheiro. A reportagem apurou, entretanto, que uma das acusações seria de assédio moral.

O Conselho Tutelar é formado por cinco conselheiros eleitos pela população em um mandato de quatro anos. Os atuais conselheiros estão no último ano de mandato e o processo de formação novo Conselho Tutelar está em andamento. As eleições acontecem em outubro. No último domingo, foi ministrada a prova de conhecimentos específicos que faz parte da seleção dos candidatos ao cargo. Trinta e oito pessoas estavam inscritas para a prova. Nos próximos dias o CMDCA deve divulgar a classificação dos candidatos e as notas das provas.

