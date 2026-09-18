Conseg Apucarana entrega equipamentos de internet Starlink para Polícia Ambiental

Tecnologia permitirá acesso à internet em campo e dará mais agilidade a atividades que dependem de imagens de satélite, medições e sistemas digitais

O Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana (Conseg) realizou nesta sexta-feira (18) a entrega de dois equipamentos Starlink à Polícia Ambiental. Os dispositivos serão utilizados nas viaturas durante as operações de campo, garantindo acesso à internet mesmo em regiões onde a cobertura das redes convencionais é limitada ou inexistente.

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A iniciativa representa um importante avanço para as equipes da Polícia Ambiental, que desenvolvem atividades que frequentemente dependem de ferramentas digitais, como consulta e análise de imagens de satélite, realização de medições, localização de áreas e acesso a informações e sistemas durante fiscalizações e atendimentos.

Os dois equipamentos foram destinados ao Conseg Apucarana por meio da doação de um casal de empresários do município, que colaborou com a iniciativa de fortalecimento da estrutura utilizada pelas forças de segurança.

Segundo o presidente do Conseg Apucarana, Vicente Batista Júnior, a tecnologia amplia as condições de trabalho dos policiais diretamente nos locais das ocorrências. “É uma ferramenta que vai fazer diferença no trabalho de campo. A Polícia Ambiental utiliza imagens de satélite, medições e outros recursos que dependem de conexão com a internet e, muitas vezes, as equipes estão em locais onde esse acesso é difícil. Agora passam a contar com uma tecnologia de última geração dentro das viaturas, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento desse trabalho e, consequentemente, para prestar um serviço ainda melhor à comunidade”, destacou Vicente.

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A ação também conta com a parceria dos Consegs de Califórnia e Marilândia do Sul, que ficarão responsáveis pelo custeio das mensalidades dos equipamentos. A união entre os Conselhos reforça o trabalho integrado desenvolvido regionalmente em apoio às forças de segurança. “Somos muito gratos ao casal de empresários de Apucarana que fez a doação dos dois equipamentos. Também é importante destacar a parceria com os Consegs de Califórnia e Marilândia do Sul. É a união dos Conselhos em uma ação regional, somando esforços para oferecer estrutura e tecnologia às forças de segurança e melhorar cada vez mais o atendimento à população”, acrescentou o presidente.

A entrega foi realizada na sede da Companhia da Polícia Ambiental e contou com a presença do Subtenente Reinaldo Vasconcelos dos Anjos, Cabo Francine Sheeny B. V. da Silva, 1º Sargento Douglas da Fraga, 3º Sargento Nivaldo Batista Júnior, 3º Sargento Cláudio de Souza Rolim, 3º Sargento Renato Lioti de Souza e Cabo Ricardo Waclawik.

Com a disponibilização das Starlinks, as equipes poderão contar com conectividade durante as operações externas, ampliando o suporte tecnológico às ações de fiscalização e proteção ambiental desenvolvidas na região.

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A iniciativa reforça o papel dos Conselhos Comunitários de Segurança na aproximação entre comunidade, iniciativa privada e forças de segurança, viabilizando investimentos e soluções que contribuam diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população.