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Consagração a São Miguel em Apucarana também trouxe fiéis de outros estados

Milhares de pessoas lotaram a Praça Rui Barbosa na noite desta terça-feira (11) para receber imagem do arcanjo e irmãs do Instituto Hesed

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
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Consagração a São Miguel em Apucarana também trouxe fiéis de outros estados
Autor Foto: TNOnline

A consagração da Diocese de Apucarana a São Miguel Arcanjo atraiu uma multidão à área central da cidade, marcando a data com forte emoção e relatos de fé. O evento, embalado pelas orações do Instituto Hesed, reuniu desde jovens estudantes que chegaram no início da tarde até aposentadas que atravessaram divisas estaduais apenas para acompanhar de perto a peregrinação da imagem.

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Para garantir o melhor lugar na praça, muitas pessoas se anteciparam. A estudante Maria Gabriela Farias da Silva, de 21 anos, aguardava no local desde as 14 horas. Ela destacou a influência das orações do instituto em sua trajetória pessoal. "Eu sempre fui muito da Igreja Católica, mas a minha conversão de fato foi graças à oração da minha mãe, que é general de um dos grupos do Exército de São Miguel, e graças ao Rosário, que ela reza todas as madrugadas. Eu, graças a Deus, estou nessa igreja", relatou a jovem.

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Sobre o rito de consagração, a estudante ressaltou o peso do momento para a região. "Muito emocionada. É um sonho realizado na nossa diocese. Nosso coração transborda, muitas graças que o Senhor tem derramado. É um passo muito importante para reconhecer São Miguel como autoridade dessa diocese", afirmou.

A presença de famílias inteiras evidenciou o caráter intergeracional da devoção. Acompanhada de amigos e parentes, a artesã Poliana Gonçalves de Lima, de 31 anos, revelou como a figura do arcanjo norteia os planos de sua família. "São Miguel Arcanjo é o nosso anjo lá de casa, tanto que o meu marido tem a medalhinha benzida que ele carrega no carro e a gente também vai construir a nossa casa sob a medalhinha de São Miguel Arcanjo. Ele é a nossa base ali", disse Poliana, que não escondeu a alegria com a celebração. "Estou transbordando de felicidade mesmo. Eu me esforcei demais para estar aqui e valeu muito a pena".

Fé que atravessa estados

A comoção pelo evento ultrapassou os limites do Paraná. A aposentada Maria Aparecida Sassa de Carvalho, de 69 anos, viajou de Balneário Camboriú (SC) especialmente para o encontro. Acompanhando as religiosas diariamente pelo YouTube, ela chegou a Apucarana com uma semana de antecedência e chegou à praça às 15h30. "Fiz tudo pra mim estar aqui nesses dias. Eu tenho familiares que moram aqui, mas fiz tudo, me organizei e falei que nesse dia 11 estaria aqui", explicou.

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Segurando o terço, Maria Aparecida contou que a emoção começou a tomar conta antes mesmo da cerimônia principal. "Ontem eu fui acompanhar a carreata, me emocionei até quando vi o São Miguel assim, daquele momento que ele parou, sabe? Nossa, foi muito emocionante", concluiu a aposentada, definindo a oportunidade de estar perto das religiosas do instituto como "um sonho".

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Apucarana catolicismo Eventos religiosos Instituto Hesed São Miguel
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