Conhecido da PM é preso com crack, maconha e cocaína

Um homem conhecido da polícia foi preso neste sábado (29), no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, com 15 porções de maconha, 36 pedras de crack, três porções de cocaína e R$ 24.60.

Em patrulhamento pelo endereço citado, a Polícia Militar (PM) viu o homem já conhecido por praticar a venda de entorpecentes, saindo de uma mata. Ao ver a viatura, o suspeito jogou um objeto no chão.

Durante a busca pessoal, a equipe encontrou dinheiro trocado em seu bolso e constatou que o objeto arremessado no chão se tratava de um invólucro com maconha.

A PM perguntou se tinha mais drogas no local, e ele disse que não. Porém, durante as buscas, foram encontradas as porções de maconha, crack e cocaína. As drogas, conforme a PM, foram localizadas a alguns metros de onde o homem tinha saído da mata. Além disso, o traficante afirmou que os entorpecentes eram dele.

O autor foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).