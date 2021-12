Da Redação

Conhecidas as seleções da Copa da Amizade de Futebol Suíço

Em evento realizado no último sábado (11) no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana, foram conhecidas as seleções master e sênior da 20ª edição da Copa da Amizade de Futebol Suíço. Nestes selecionados entraram jogadores das equipes do Danês Pet/HB Móveis, Cunha Cruz, Molas Fama/Multividros e Paiva Jeans/Brindex (master); Escritório Iguaçu/Bizantina Engenharia, Paiva Jeans/Brindex, AFA, Stone Rio/Marymil e Pro Sport/Casa Agrícola (sênior).

continua após publicidade .

A competição, somando as duas categorias, teve a presença de 19 times, reunindo mais de 500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes, arbitragem e torcedores. Foram mais de mil gols em 182 jogos, com média de cinco gols por partida.

A seleção master ficou assim: Luiz Ambrósio, goleiro da Danês; Fernandinho, lateral-direito, da Fama; Fábio Cuiabá, zagueiro, da Paiva; Rogerinho, lateral-esquerdo, da Danês; Robenval, volante, da Paiva; Daniel Marques, meia-direita, da Paiva; Ike, meia-esquerda, da Fama; e Barata, atacante, da Danês. Técnico: Fabiano Alves, da Danês.

continua após publicidade .

Já a seleção sênior teve o goleiro Martinho, da Paiva; o lateral-direito Leco, da Paiva; o zagueiro Ronaldo Mareze, do Escritório Iguaçu;. o lateral-esquerdo Gerson Leite, da AFA; o volante Marcão, da Paiva; o meia-direita Jair, da Stone Rio; o meia-esquerda Marquinhos Cavalo, do Escritório Iguaçu; e o atacante Tico, da Pro Sport. Técnico: José Roberto, o Espiga.

A Fama foi a campeã da categoria master, seguida por Danês Pet e Tic Tac Brindes/Posto Pirapó. Já na categoria sênior o primeiro lugar ficou com o Escritório Iguaçu, seguido por Paiva Jeans e Moliplast.

Na chave prata da competição a L2 Confecções ganhou o título na categoria master e a Stone Rio foi campeã na categoria sênior.

continua após publicidade .

fonte: M. Felix.Photos

DESTAQUES

Os artilheiros da Copa da Amizade foram: Barata (Danês Pet), com 36 gols na categoria master; e Pelego (Escritório Iguaçu), com 21 gols na categoria sênior. Os goleiros menos vazados: Bruno Marchi (Escritório Iguaçu), 28 gols na categoria sênior; e Tipão (Fama), 48 gols na categoria master.

continua após publicidade .

O jogadores Rocha, da Fama, e Ronaldo Mareze, do Escritório Iguaçu, foram escolhidos como os melhores atletas na rodada final da competição nas categorias master e sênior, respectivamente.

A competição foi organizada e coordenada pela comissão da Copa da Amizade, formada por Ademir Cansan, Antônio Carlos da Silva, Carlos Volante, Claudinei Lima, Claudinei Gonçalves, Edson Alves, Edson de Oliveira, Leonildo Garcia da Cruz, Oscar Cezar, Rodrigo Bovo e Sérgio Barreto.