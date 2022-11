Conhecidas as campeãs no 1º dia da Ginástica Rítmica dos JAP's

Da Redação

Complexo Esportivo Estação Cidadania

Teve início na sexta-feira (11), no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em Apucarana, a modalidade de ginástica rítmica (GR), pela fase estadual dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's). Na ocasião, aconteceram as competições de aparelhos de arco e fita e, também de conjunto (arco), com a participação de atletas de oito cidades.

Pela classificação geral individual, a primeira colocada foi à atleta Samara Arcalá Sibin, de Toledo, seguida por Vitória Oda Miranda e Mayte Guzman, ambas de Pato Branco.

Já as atletas Kauany Paes, Mayte Guzman e Vitória Oda de Miranda, de Pato Branco, foram às campeãs na classificação por equipe. O trio de Toledo, formado por Alana Silva, Geane Silva e Samara Arcalá Sibin, terminou em segundo lugar. Na terceira posição ficou a equipe de Londrina, com as atletas Julia de Castro, Emilly de Almeida e Rafaela Elias.

A premiação para as melhores colocadas foi entregue pelo prefeito Junior da Femac, pela vereadora Jossuela Pirelli, pelo coordenador técnico dos JAP's, Richard César Salvador, pela coordenadora pedagógica da Autarquia Municipal de Educação (AME), Geize Rodrigues, e pela professora Neusa Maria da Silva, da Escolinha de GR da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

A competição prossegue neste sábado (12), a partir das 9h40, com as finais dos aparelhos de arco e fita e, com a final de conjuntos.

