Conheça os ganhadores do Prêmio Profissional Destaque do Crea-PR

Reconhecer, homenagear e compartilhar com a sociedade o potente trabalho dos profissionais que tiveram uma atuação de destaque comunitário em suas regiões, nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências: esse é o intuito do Prêmio Profissional Destaque, promovido anualmente pelo CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ (Crea-PR) e que, nesta semana, divulgou sua lista com os vencedores nas três categorias disponíveis: Profissional Destaque, Carreira Destaque e Educador Destaque.

“Podemos enfatizar como elemento especial desse Prêmio o fato de ser um mérito regionalizado. Nosso propósito é proporcionar o reconhecimento dos profissionais dentro de sua área de atuação, ou seja, é dizermos para a sociedade daquela região específica quem foram os profissionais de destaque no último ano. A ideia é ter esse reconhecimento regional de valorização e proximidade comunitária”, enfatizou o gerente de relações institucionais do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes.

Para analisar de forma próxima os trabalhos de destaque, o Prêmio segue um processo de avaliação também regionalizado. As indicações dos profissionais são feitas pelas Entidades de Classe (para as categorias Prêmio Profissional Destaque e Carreira Destaque) cadastradas no Crea-PR ou pelas Instituições de Ensino (para a categoria Prêmio Educador Destaque) que possuam cursos de áreas afetas ao Sistema Confea/Crea. “Todos os indicados passam pelo crivo de questões éticas, de regularidade e de trajetória profissional e, na sequência, seus nomes são submetidos a uma votação”, afirmou Claudemir.

A análise e escolha dos premiados é feita por membros do Colégio de Entidades de Classe (CDER-Pr), Colégio de Instituições de Ensino (CIE), do Colégio de Inspetores (CI) e Conselheiros do Crea-PR. “São lideranças regionais que fazem a votação e elegem quem é o profissional destaque em cada uma das três categorias. São oito regionais no Estado e, em cada uma delas, temos três profissionais reconhecidos e homenageados”, acrescentou.

A partir da divulgação do resultado final do Prêmio, os vencedores são convidados a participar do Encontro Estadual de Entidades de Classe, para receberem lá, a homenagem oficial como reconhecimento à premiação. Neste ano, a solenidade será entre os dias 26 e 28 de outubro, em Foz do Iguaçu.

Promovido pelo Crea-PR desde 2014, o Prêmio Profissional Destaque é mais uma iniciativa da autarquia pela valorização e reconhecimento da classe. As categorias são estabelecidas com o propósito de incluir as diferentes possibilidades de atuação profissional - no mercado de trabalho ou na docência - e, ainda, as diferentes fases profissionais - considerando sua carreira como um todo e, também, sua atuação profissional recente.

Premiados da Regional Apucarana

CATEGORIA CARREIRA DESTAQUE: Eng. Agr. Paulo Henrique Lizarelli

Morador de Ivaiporã, Lizarelli tem 36 anos de formado e 34 anos como Extensionista Rural no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), atual Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Foi chefe de polo regional do programa de irrigação e drenagem. Fez especializações em desenvolvimento rural, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica e curso de extensão em homeopatia vegetal.

De 2009 a 2019, foi coordenador estadual da área de agroecologia da Emater e participou da criação de colegiados e da câmara setorial de agroecologia e produção orgânica do Conselho de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Paraná (Cedraf) e da Comissão da Produção Orgânica no Estado do Paraná (CPOrg/PR) do Ministério da Agricultura.

Em 2018, foi representante em um grupo de trabalho interinstitucional para elaboração da proposta que regulamentou a lei do programa estadual de alimentação escolar. Colaborou na proposta do colegiado para criação do núcleo Vale do Ivaí no IDR-Paraná no programa Paraná Mais Orgânico de certificação pública para os agricultores familiares.

“E sobre este reconhecimento do Crea-PR Regional de Apucarana, eu só tenho a agradecer. Foi uma grata surpresa para mim, que me dará ainda mais ânimo, para todos esses trabalhos em extensão rural, desenvolvimento rural, agrecologia e produção orgânica que eu tanto amo. Um agradecimento especial para a Associação dos Engenheiros do Vale do Ivaí (Asseavi) para o (presidente da Asseavi) Alcides Pascoal Junior e para todos os companheiros ligados ao Crea de toda a região. Então, muito agradecimento. Vamos em frente. Tem muita coisa, muito desafio pela frente ainda para a gente conquistar”, pontua.

CATEGORIA EDUCADOR DESTAQUE: Eng. Amb. Fabricio Vieceli Gonzeli

De Apucarana, formado em Engenharia Ambiental, Gonzeli desenvolveu pesquisa na área de tratamento de água e efluentes. Com especializações em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Segurança do Trabalho. Desde 2014, é docente na Unopar, atual Anhanguera, tendo ministrado diversas diversas disciplinas, mas com foco em Topografia. Na universidade, ainda é responsável técnico de um aterro de resíduos da construção civil em Apucarana e também possuo uma empresa de consultoria ambiental e segurança de trabalho, além de outros projetos na área rural, como reflorestamento e implantação de sistemas agroflorestais.

Sobre a topografia, ele cita que a disciplina acrescentou muito ao conhecimento dele. “Com certeza eu consigo contribuir para o crescimento dos alunos. A gente vai muito para a parte prática, levando o conhecimento do dia a dia, das experiências mesmo. Diversos alunos já trabalharam comigo, sempre dou oportunidade de estágio”, comenta. Também já atuou na coordenação dos cursos de Engenharia Civil e Mecânica e Arquiterura.

“Para mim foi uma honra ter sido indicado pela universidade e eu fiquei muito feliz quando veio a premiação pela regional do Crea. Posso dizer que eu só estou representando essa classe de professores, o time nosso Unopar, atual Anhanguera, e que eu estou muito feliz”, afirma.

CATEGORIA PROFISSIONAL DESTAQUE: Eng. Civ. Marcio Vechiato

Natural de Arapongas, Vechiato é formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2006, com especialização em elementos de concreto armado. Trabalha na área da construção civil há 28 anos, atuando com a construtora DR Engenahria como Engenheiro de Execução em mais de 20 edifícios e inúmeras obras industriais. “É muito gratificante receber este prêmio dentro de um mercado tão competitivo”, comentou.

