Conheça os campeões dos 33º Jogos da Juventude do PR

Com a presença de mais de 800 atletas, Apucarana realizou com sucesso nesta sexta-feira (26-11), a fase estadual da 33ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), em competição que teve as disputas de badminton, ciclismo, tênis, tênis de mesa e xadrez.

O badminton foi realizado no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José. No feminino simples, a campeã foi Natasha da Cunha, de Toledo. Ana Julia e Gabriela Low, de Curitiba, conquistaram a primeira colocação na disputa de duplas. No masculino simples, o primeiro colocado foi Eric Furuuchi. O mesmo Eric ao lado de Jean Amaral conseguiram a primeira posição na disputa de duplas.

O ciclismo aconteceu de manhã no Parque do Lago Jaboti, com a prova de estrada em circuito. No feminino, a campeã foi Ana Julia Santos Alves, de Rolândia, que recentemente conquistou o título brasileiro de pista em Maringá. Jaisson Bresolin, de Cascavel, ficou com a medalha de ouro no masculino.

À tarde, na Chácara da L2, no Recanto Belvedere, ocorreu o ciclismo XCO. Na prova feminina a primeira colocada foi Maria Eduarda Claras, de Guarapuava, com João Lucas Rodrigues, de Maringá, ficando no lugar mais alto do pódio no masculino.

O tênis foi desenvolvido nas quadras do Country Club Apucarana. O Município de Maringá obteve a primeira colocação pelos naipes masculino e feminino.

O xadrez foi realizado no Ginásio de Esportes Anis Abujanra do Clube 28 de Janeiro. Os campeões foram: feminino relâmpago (tabuleiro 1) – Sophia Mota (Piraí do Sul); tabuleiro 2 – Yasmin Pinto (Piraí do Sul); e tabuleiro 3 – Hesther Ramazotte (Arapongas).

Feminino rápido (tabuleiro 1) – Mitzi Ramos (Piraí do Sul); tabuleiro 2 – Ana Oliveira (Siqueira Campos); e tabuleiro 3 – Giovana Pavlak (Siqueira Campos).

Masculino relâmpago (tabuleiro 1) – Giovani Ferreira (Curitiba); tabuleiro 2 – Henrique Calcada (Piraí do Sul); e tabuleiro 3 – Wythor Ferreira (São José dos Pinhais).

Masculino rápido (tabuleiro 1) – João Pedro Jesus (Maringá); tabuleiro 2 – Gabriel Alves (Foz do Iguaçu); e tabuleiro 3 – Davi Ferraz (Maringá).

63º JAP S

Os 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), que acontecem neste sábado (27-11) em Apucarana, terão 925 pessoas, com competidores de 45 municípios. As modalidades são as mesmas dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s).

Os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.