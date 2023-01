Conheça o representante de Apucarana que ficou em 5º lugar na Prova 28

Da Redação

Edson Emídio ficou em 5º lugar na corrida de 10 km em Apucarana

Representando Apucarana, o atleta Edson Aparecido Emídio, 23, garantiu presença no pódio entre os corredores de elite da Prova 28 de Janeiro, disputada no último sábado (28). Com o tempo de 31’41”, ele garantiu o 5º lugar nos 10 km. A corrida foi vencida por Maxwell Rotich, de Uganda, que completou o percurso em 29’38”.

Federado pela Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, Edson Emídio é soldado do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec). Natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, ele corre pelo município desde 2020, quando ingressou no 30º BIMec. Atleta do Exército, o jovem participa de competições pelo país defendendo a Secretaria de Esportes e também participa de campeonatos militares levando o nome do batalhão.

O último atleta representando Apucarana a conseguir esse feito foi Cláudio Ribeiro, Claudinho, de Jataizinho (PR), que venceu a prova em 1982 e 1983. Na época, ele também corria pela Secretaria de Esportes de Apucarana.

Edson Emídio participa de provas de atletismo desde os 10 anos de idade e tem como grande sonho chegar ao pódio da São Silvestre e disputar a maratona nas Olimpíadas. “Estou muito feliz pelo resultado. Não esperava conseguir o 5º lugar, mas essa colocação me dá mais ânimo para as próximas competições”, diz o corredor, que dedicou o resultado à mãe Valéria, que está passando por um tratamento de câncer. Entre os próximos desafios está a primeira etapa do Circuito Sesc/45ª Prova Pedestre XV de Fevereiro de Cornélio Procópio, em 23 de fevereiro.

Apesar de correr por Apucarana, o atleta treina na região de Bandeirantes e também em Campos do Jordão (SP), além de passar temporadas no Centro de Treinamento do Exército, no Rio de Janeiro. Como é atleta do Exército, ele tem um regime diferenciado de trabalho.

Agora, o representante do município busca apoio da iniciativa privada. “Recebo bolsa-atleta do município, mas gostaria de patrocinadores para levar ainda mais o nome de Apucarana”, diz. Com apenas 23 anos, ele afirma que tem muitos sonhos ainda a conquistar no atletismo. Ao mesmo tempo, ele também quer ingressar na carreira do Exército por meio de concurso público. Atualmente, é soldado temporário, com prazo máximo de oito anos de ligação com a instituição militar.

Esta foi a terceira participação de Edson Emídio na tradicional corrida apucaranense. Em 2019, ele foi o campeão da prova de 5 km, com o tempo de 15’56”, enquanto em 2020 obteve o segundo lugar na prova pelo mesmo percurso. Naquela oportunidade, o vencedor foi o queniano Stanley Koech, com o tempo de 14’57”.

RESULTADOS

O ugandês Maxwell Rotich conquistou o tricampeonato da Prova 28 de Janeiro no último sábado (28), seguido por Joseph Panga, da Tanzânia. Ele havia sido campeão em 2018 e 2022. O mato-grossense Wendell Jerônimo Souza, de Pontes e Lacerda, conseguiu a terceira colocação e Carlos Henrique de Souza, de Paranavaí, terminou a corrida em quarto lugar.

No feminino, Vivian Jeftnui Kiplagati, do Quênia venceu a prova principal de 10 km com o tempo de 35’33”. Susane de Araújo Martins obteve a segunda colocação, com Gabriela Tardivo em terceiro, Tatiane Raquel da Silva em quarto e Felismina Cavela, de Angola, chegando na quinta posição.

