Conheça o Instituto Hesed, fenômeno da internet que será atração na Catedral de Apucarana

Congregação religiosa famosa pelo "Santo Rosário da Madrugada" participará de missa no dia 11 de agosto com a imagem peregrina original

Um dos maiores fenômenos católicos da internet na atualidade, o Instituto Hesed estará em Apucarana no próximo dia 11 de agosto para um marco religioso histórico: a consagração oficial da Diocese a São Miguel Arcanjo.

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A congregação, que soma mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, conduzirá o rito de fé durante a 43ª Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica. A expectativa da Igreja é reunir milhares de fiéis para o evento, que contará com a presença da imagem peregrina original do arcanjo, trazida diretamente do santuário italiano.

O que é o Instituto Hesed?

Fundada em novembro de 1997, em Fortaleza (CE), pelas madres Kelly Patrícia e Jane Madeleine, a congregação tem seu carisma voltado à Adoração Perpétua e à Misericórdia de Deus. Nos últimos anos, as religiosas se tornaram amplamente conhecidas no Brasil e no exterior pela forte evangelização digital, especialmente através do "Santo Rosário da Madrugada". O alcance é expressivo, contabilizando 5,3 milhões de inscritos no YouTube e 5,1 milhões no Instagram, canais onde mantêm uma programação diária de orações e pregações que atrai multidões virtuais.

Recentemente, o instituto expandiu sua atuação para fora das telas com o projeto "A Grande Reconquista", uma série de peregrinações que tem percorrido diversas dioceses brasileiras. O objetivo da iniciativa é promover uma renovação espiritual profunda, invocando a força de São Miguel Arcanjo para proteger os fiéis contra as dificuldades do cotidiano e fortalecer a identidade católica local.

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Para essas cerimônias, o Hesed recebeu oficialmente a imagem peregrina enviada do Santuário de São Miguel, no Monte Sant’Angelo, na região do Monte Gargano, na Itália, local reconhecido como o centro mundial dessa devoção após aparições históricas.

Em Apucarana

Em Apucarana, o ato solene de consagração será presidido pelo bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira. De acordo com a liderança da Igreja local, o rito simboliza a entrega de todo o território da diocese, englobando suas paróquias, cidades, sacerdotes e famílias, à intercessão do príncipe da milícia celeste.

O Padre Mateus Fiuza explica que a consagração é uma demonstração de confiança. Segundo o sacerdote, a comunidade confia a região aos cuidados do arcanjo. Queríamos unir a devoção à nossa padroeira com a proteção de São Miguel. Foi uma data providencial e representa essa comunhão entre Nossa Senhora de Lourdes e aquele que será o grande intercessor da Diocese", explicou o Padre Mateus Fiuza.

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