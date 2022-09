Conheça história de Manu Noel, criança de Apucarana que venceu câncer

Da Redação

Após quase um ano morando em Curitiba tratando um câncer, a apucaranense Manuela Noel, de 6 anos, está de volta a Apucarana. Ela e a a mãe, a vendedora Fernanda da Silva Noel, voltaram no final de agosto depois de se mudar para a capital paranaense para frequentar o Hospital Oncopediátrico Erastinho. Lá, Manuela retirou um tumor localizado na região do ombro, denominado Sarcoma Ewing.

Estamos de volta, graças a Deus. A Manu sempre foi uma criança muito compreensiva e falei o que poderia acontecer. Somos melhores amigas e ela foi muito compreensiva. Teve muito momento de choro e tristeza, mas nos apoiamos uma na outra todo esse tempo. Em Curitiba, contamos com a companhia de meus pais - Fernanda Noel, Mãe de Manu - Fernanda Noel, Mãe de Manu

Fernanda diz que a filha teve um bom resultado e está em fase de remissão da doença. "Ela teve um bom resultado, após passar pela cirurgia da retirada do osso da perna, que foi enxertado no braço, além de ficar quase um mês sem andar e uma semana na UTI. Aos poucos, ela está se recuperando. Estamos cuidando porque temos que acompanhar o caso dela de perto, ainda mais agora que as medicações e tratamentos acabaram. Mesmo assim é vida nova", comenta a mãe.

O pai de Manuela, Evandro Noel, continuou morando em Apucarana e trabalhando como gerente de vendas em uma loja de materiais de construção de Arapongas, e visitava a esposa e a filha esporadicamente. Neste meio tempo e como refúgio por tudo que a filha estava passando, ele começou a se vestir de Homem-Aranha e arrecadou brinquedos que foram doados para o hospital onde a filha estava internada.

Assista a entrevista:

Manuela Noel se mudou com a mãe Fernanda para Curitiba após descobrir câncer na região do ombro. - Vídeo por: tnonline

