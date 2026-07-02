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Conheça Biguaçuzinho, o vira-lata caramelo adotado por um condomínio inteiro em Apucarana

Cachorro buscou abrigo da chuva em residencial, conquistou moradores e teve sua permanência como cão comunitário aprovada em assembleia

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 18:48:08 Editado em 02.07.2026, 18:51:32
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Conheça Biguaçuzinho, o vira-lata caramelo adotado por um condomínio inteiro em Apucarana
Autor Biguaçuzinho ganhou casinha, roupas e cobertores - Foto: Arquivo pessoal

Um simpático vira-lata caramelo conquistou não apenas uma família, mas um condomínio inteiro em Apucarana (PR). Batizado carinhosamente de Biguaçuzinho, o cão apareceu no residencial buscando abrigo durante dias de chuva e frio intenso no mês de junho. O que era para ser uma passagem temporária transformou-se em residência fixa após os moradores aprovarem, em assembleia, a adoção oficial do animal como cão comunitário.

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A história do mascote começou quando ele passou a frequentar a entrada dos prédios de um condomínio no Jardim Marabá. Sensibilizados com a situação do cachorro em meio às baixas temperaturas, os moradores organizaram uma vaquinha que superou as expectativas, garantindo a aquisição de casinha, cobertores e ração. “Como estava chovendo muito naquela semana, a síndica nos autorizou a levar ele para baixo de uma garagem. Nisso, as pessoas acabaram se apegando, todos adotaram, foram brincando, levando comida e presentes”, disse a comerciante Milena Carolina Belonci Ravaneda, de 31 anos.

Com o animal já integrado à rotina do local, o passo seguinte foi formalizar a permanência de Biguaçuzinho. A iniciativa foi conduzida pela advogada Rafaela Bassetti, de 39 anos, também moradora do residencial, que incluiu o tema na pauta da assembleia do condomínio. Com a aprovação da maioria dos presentes, ele passou a ter acesso livre às áreas comuns. A medida é respaldada por uma lei estadual do Paraná de 2012, que reconhece a figura do cão comunitário, animais que vivem em espaços de uso coletivo e recebem cuidados compartilhados.

Conheça Biguaçuzinho, o vira-lata caramelo adotado por um condomínio inteiro em Apucarana
AutorFoto: Arquivo pessoal

Segundo a advogada, a regularização teve como foco garantir segurança jurídica para os moradores e bem-estar para o próprio animal. "Com o veredito na assembleia, ele ganhou uma coleira de identificação. A carteira da vacinação também já está sendo regularizada. Enfim, passou a ter uma família de centenas de pessoas e tem dado certo”, comentou.

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Hoje, o mascote circula livremente pelo residencial, divide o espaço com outros pets e se tornou a principal atração entre os vizinhos. “Para nós é uma alegria muito grande porque ele se dá bem com todo mundo, é muito dócil. Ele já está ambientado, corre atrás dos moradores para brincar. Enfim, ele tem um convívio muito bom”, afirmou Rafaela.

Para organizar a rotina de cuidados do mais novo morador, os condôminos criaram um grupo no WhatsApp. Embora Milena e Rafaela sejam as tutoras legais perante a lei, a vizinhança inteira se reveza na alimentação e nos mimos, que incluem brinquedos, bichos de pelúcia e um guarda-roupa recheado. "Eu brinco que ele tem mais roupas do que eu. Está sendo muito mimado aqui", concluiu Milena.

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adoção de animais Apucarana cão comunitário pets no condomínio solidariedade vira-lata
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