Conheça a ordem de votação na urna eletrônica nestas eleições

Votação começará às 8h e terminará às 17h, pelo horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal

Mais de 155 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições deste domingo (4) para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. No Paraná, são 8,6 milhões de votantes aptos, sendo 94.373 em Apucarana. Um eventual 2º turno para as disputas majoritárias (presidente e governadores) está marcado para 25 de outubro.

A votação começará às 8h e terminará às 17h, pelo horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal.

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Ordem de votação

O eleitorado fará seis escolhas nas urnas, nesta ordem:

deputado federal;

deputado estadual (ou distrital, no caso do DF);

senador (primeira vaga);

senador (segunda vaga);

governador e vice-governador; e

presidente e vice-presidente da República.

A votação será realizada pelo número da candidata, do candidato ou da legenda partidária, devendo constar, no painel da urna eletrônica, o nome, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido político, conforme o artigo 142 da Resolução TSE nº 23.751/2026, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2026.

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