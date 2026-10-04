Conheça a ordem de votação na urna eletrônica nestas eleições
Votação começará às 8h e terminará às 17h, pelo horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal
Mais de 155 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições deste domingo (4) para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. No Paraná, são 8,6 milhões de votantes aptos, sendo 94.373 em Apucarana. Um eventual 2º turno para as disputas majoritárias (presidente e governadores) está marcado para 25 de outubro.
A votação começará às 8h e terminará às 17h, pelo horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal.
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Ordem de votação
O eleitorado fará seis escolhas nas urnas, nesta ordem:
- deputado federal;
- deputado estadual (ou distrital, no caso do DF);
- senador (primeira vaga);
- senador (segunda vaga);
- governador e vice-governador; e
- presidente e vice-presidente da República.
A votação será realizada pelo número da candidata, do candidato ou da legenda partidária, devendo constar, no painel da urna eletrônica, o nome, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido político, conforme o artigo 142 da Resolução TSE nº 23.751/2026, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2026.
Cargos em disputa
- presidente e vice-presidente da República;
- 27 governadores e vice-governadores;
- 54 senadores (2/3 do total);
- 513 deputados federais;
- deputados estaduais e distritais (o número varia conforme o estado).