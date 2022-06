Conheça a história do homem que pedala há 30 anos para pagar promessa

Da Redação

Um ciclista que está há quase 30 anos percorrendo o mundo para cumprir uma promessa, chegou em Apucarana nesta quinta-feira (23). Antônio Rogério do Nascimento, o ‘Neguinho do Asfalto’, de 45 anos, tem uma história de vida surpreendente, marcada por uma imensa força de vontade de superar seus próprios limites.

Ele conta que perdeu a mãe logo após nascer e foi diagnosticado com paralisia infantil, cegueira além de outros graves problemas no pulmão e nos rins. Após passar por tratamentos médicos, Nascimento ‘renasceu’ e no dia 1ª de fevereiro de 1991, aos 14 anos, prometeu à Nossa Senhora Aparecida que pedalaria todos os dias, durante 30 anos, como forma de agradecimento. E assim o fez.

QUASE 30 PAÍSES

O ciclista já percorreu 29 países, entre os quais, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, além de países da África Central, Oriental e do Norte. Ele conta com apoio de amigos e grupos de ciclistas para garantir recursos para seguir viagem.

"Recebo muita ajuda de fora e aqui do Brasil também. Muita ajuda de grupos ciclísticos que já me conhecem há muitos anos de estrada", comenta.

ATRASO



De 1991 para cá somam-se 31 anos. Ocorre que alguns empecilhos colocaram Neguinho fora da rota e atrasaram um pouco os planos de concluir a jornada de 30 anos. Ele conta que foi atropelado na Colômbia e precisou parar de pedalar durante um tempo para se recuperar. Depois veio a pandemia da Covid-19 e mais dois anos se passaram fora da estrada. Mas as dificuldades passaram e ele está de volta.

“Não me arrependo de ter feito essa promessa, porque sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida”, afirma.

Nascimento planeja pedalar rumo ao Canadá e concluir sua promessa em 2030.

Neguinho pedala pelo mundo desde os 14 anos de idade para pagar promessa

ROTINA PUXADA

Dono de uma força de vontade inabalável e motivado pela fé, Neguinho percorre diariamente cerca de 300 quilômetros (o equivalente a distância entre Apucarana e Curitiba, aproximadamente). A jornada do ciclista começa às 3 horas e termina sempre ao meio-dia.

Antes de chegar em Apucarana, Neguinho estava na Argentina. Ele deve pernoitar na cidade e na sexta-feira (24) deve seguir rumo a Curitiba e, na sequência, o destino será Belém, no Pará.