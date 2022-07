Conheça a história da amizade que surgiu após perda em Apucarana

Da Redação

Nesta quarta-feira (20), é comemorado o Dia do Amigo, uma data para lembrar a importância da amizade e de pessoas especiais que nos acompanham ao longo da vida. Algumas amizades são feitas no colégio, na faculdade, no trabalho.

Outras surgem em momentos felizes. Porém, algumas podem ser reveladas durante períodos que envolvem tragédias e dificuldades, como é o caso das amigas apucaranenses, a hipnoterapeuta Evelin Zamparoni e a assessora de eventos Fernanda Neira.

As duas se conheceram em 2016, um pouco antes da morte do marido de Evelin. Neste mesmo ano, Fernanda foi contratada para fazer o aniversário de 15 anos de Isadora, filha mais velha, da pessoa que após pouco tempo depois se tornaria sua melhor amiga.

"Poucos meses depois, o Fabiano, marido dela, descobriu um câncer. Durante o tratamento, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que fez a gente se aproximar ainda mais por conta do momento delicado em que ela passava", recorda.

Evelin pensou em cancelar a festa, que estava toda pronta, mas com apoio da amiga, enfrentou o momento difícil e realizou o tão sonhado evento. "Alguns dias depois, o Fabiano morreu. Como ela não tem irmã, fui a irmã que ela precisava e a tia que a Isadora e a Iasmin precisavam", revela Evelin.

Devido à afinidade e ao período conturbado, a amizade entre as duas se fortaleceu e se estendeu para as famílias. "Elas foram as primeiras a saber que eu estava grávida da minha filha Maria Fernanda. Hoje, as meninas da Evelin me chamam de postiça e meu marido de postiço. Que quer dizer mãe e pai postiços. Uma amizade que nasceu de uma tragédia, pode-se dizer", acrescenta Fernanda.

Qual a origem do Dia do Amigo?

O Dia do Amigo foi instituído inicialmente na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de Julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo.

Essa iniciativa deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o “Dia do Amigo”. Nas décadas seguintes, a data foi abrangendo outros lugares, como no Uruguai nos anos 1970, Peru e México em 1980, e no Brasil por volta dos anos 1990.

