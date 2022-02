Conheça a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana

Da Redação

Misturando religiosidade e lazer, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes está localizada dentro do Parque da Redenção na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná. Em um espaço arborizado, o local é propício à oração e chama atenção pela beleza e estrutura imponente.

A gruta está aberta ao público desde outubro de 2021, e foi criada para se tornar um ponto de peregrinação religiosa no município e região. A imagem de Nossa Senhora de Lourdes está bem no centro da gruta cercada por paredões. Uma queda d'água com mais de cinco metros de altura completa o encanto do cenário.

De acordo com o coordenador da gruta, Marcos Bueno, a diocese de Apucarana é a única diocese do Brasil e da América dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. "Por isso um motivo todo especial para que essa gruta viesse a ser construída aqui, em um local de visitação, de oração, de devoção e também conforme a vontade de Deus, um local de muitas graças e bênçãos ", explicou Marcos.

O monumento em honra a Virgem Maria, marca a história da diocese de Apucarana. No Parque da Redenção que passa por uma revitalização completa, além da gruta tem uma Via Sacra. São 19 estações representadas por personagens moldados em esculturas fixadas ao longo do caminho principal às margens da represa. O parque funciona diariamente das 8 às 17:30 horas.

No sábado (12), o Monsenhor Roberto Carrara realizará uma missa em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira de Apucarana e tem seu dia celebrado no dia 11 de fevereiro. A missa acontece as 15 horas na gruta que fica no Parque da Redenção.

