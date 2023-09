Conheça a Casa das Gárgulas em Apucarana; veja reportagem em vídeo

Um casarão diferente chama atenção em Apucarana, no norte do Paraná. Além da arquitetura incomum, o imóvel exibe na fachada diversas estátuas de quimeras, popularmente chamadas de gárgulas. Essas esculturas com aparência monstruosa, geralmente encontradas em prédios góticos no exterior, foram instaladas na casa pelo morador e um dos proprietários do imóvel, o costureiro Paulo César Jorge. Veja reportagem em vídeo abaixo

Admirador da arquitetura gótica, ele decidiu trazer um pouco dessas referências excêntricas para o seu lar, justamente por achar as construções convencionais desinteressantes. “Eu não acho graça nas casas convencionais. Casa ou é desse jeito ou não tem graça. Por isso, meus amigos falam que a minha casa tem a minha cara”, afirma.

Foto por Tnonline Dono da casa busca inspiração na arquitetura gótica

Todas as seis esculturas foram compradas na internet. O objetivo do proprietário é colocar 13 no total, mas o número não tem relação com ocultismo ou qualquer superstição. “Meus pais eram evangélicos. Eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Coloquei as gárgulas porque eu gosto mesmo”, afirma.

Paulo conta que nunca foi alvo de preconceito por morar em uma casa excêntrica e afirma ter bom relacionamento com sua vizinhança. Entretanto, revela já ter ouvido comentários de pedestres impressionados com a construção.

A casa fica na Rua Renê Camargo de Azambuja e atrai olhares de curiosos. O imóvel é também constantemente fotografado. “Tem pessoas que já passaram na rua e disseram que minha casa era cheia de demônios. Mas isso é falta de informação. Isso é coisa do mundo antigo, no exterior isso é muito comum”, comenta.

Foto por Cindy Santos Urubus pousam constantemente na casa

Outra particularidade da casa que chama a atenção é a presença de vários urubus que constantemente pousam sobre a construção, complementando o ambiente sombrio junto às quimeras. Paulo acredita que, por ser bastante alta, a casa atrai as aves, que chegaram a fazer ninhos no local. “Eles ficam na escada e na parte de cima. São tão acostumados comigo que eles não ligam que eu passe perto deles, mas gente estranha eles não deixam”, conta.

Descendente de turcos e italianos, Paulo também gosta de casas grandes e, por isso, decidiu ampliar o antigo imóvel onde morou a vida toda com sua família. Atualmente, o casarão possui 21 cômodos e área total de mais de 400 metros quadrados. Mas a casa de madeira, parte mais antiga da construção, foi mantida com todas as recordações se seus familiares, além de vários relógios, móveis e objetos de decoração antigos.

“Eu gosto de coisa antiga, sempre gostei. Por isso, a casa de madeira ainda está aqui. A nova construção a escondeu e muitas pessoas pensam que ela não existe mais”, revela.

Agora, os planos de Paulo envolvem a finalização da obra com a pintura da casa. “Eu gosto de preto, mas eu tenho vontade de pintar de branco e colocar vidro ártico nas janelas”, revela.

GÁRGULAS OU QUIMERAS: ENTENDA A DIFERENÇA

Foto por reprodução As gárgulas da Catedral de Notre-Dame de Paris

O professor de história da arte, Vagner José de Carvalho, de Apucarana, explica que na arquitetura, mais especificamente na gótica, as gárgulas nem sempre são esculturas grotescas, muitas vezes são a representação de animais e até seres humanos. O termo se origina do francês gargouille, originado de gargalo ou garganta, o que explica a função prática desse tipo de estátua, que é escoar a água das calhas ou transportar a água de fontes.

Além da função prática, as gárgulas têm função didática e espiritual. As figuras monstruosas usadas nas igrejas carregam o simbolismo do que é impuro, a representação do mal existente no mundo. “O sentido dessas imagens é a representação do mal. Você nunca irá encontrar essas figuras dentro das igrejas. Dentro da igreja existe o sentido da proteção e o mal está no lado de fora. Essa é uma das possibilidades de significado”, explica.

Já a quimera é uma figura mística com aparência híbrida de dois ou mais animais. Basicamente, a representação de uma besta que geralmente está “sentada”. “A quimera faz referência aos monstros mitológicos de duas ou mais cabeças. A ideia da figura da besta e monstruosa. Não existe essa função prática como as gárgulas”, explica.

Foto por reprodução Catedral de Notre-Dame de Paris

ORIGEM

A princípio, as gárgulas estiveram presentes no Egito Antigo, contudo é possível encontrar estruturas semelhantes na Grécia Antiga. Segundo o professor, esse tipo de escultura é comumente encontrada na Europa, em construções da Idade Média.

“No fim do século XVIII, existe o período neoclássico, com a retomada dos valores clássicos de Grécia e Roma. E na segunda metade do século XIX existe a retomada do gótico, com o romantismo valorizando o universo medieval, dando origem ao estilo arquitetônico neogótico. Mas no neogótico não há a presença de gárgulas e quimeras, mas de outras características, como maior número de janelas, vitrais e torres características”, comenta.

No Brasil, o maior exemplo de arquitetura neogótica é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção e São Paulo e Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba, no Paraná.

Por Cindy Santos

