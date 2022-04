Da Redação

Congresso técnico dos JEP's de Apucarana será nesta quinta (07)

A Prefeitura de Apucarana informa que será realizado, nesta quinta-feira (07), às 14h no Centro Esportivo Alex Mazaron (Ceja), o congresso técnico da fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

continua após publicidade .

Na ocasião, serão conhecidas as instituições de ensino do município que disputarão a competição, os locais e quais serão as datas da disputa.



O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, informa que os JEP's serão disputados nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia (masculino e feminino). “Após dois anos sem competições devido à pandemia os JEP's voltarão a ser realizados em Apucarana, com os campeões se classificando para a fase regional. É mais uma disputa que tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, informou o secretário.

continua após publicidade .

A fase regional ocorrerá de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré. A fase municipal dos JEP's será disputada nas categorias A (nascidos de 01/01/2005 à 31/12/2007) e B (nascidos de 01/01/2008 à 31/12/2010).

Mais informações sobre a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.