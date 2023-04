Congresso técnico do Torneio 1º de Maio ocorre nesta terça-feira

Da Redação

Será realizado nesta terça-feira (4), no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, em Apucarana, o congresso técnico do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol, com a competição sendo disputada pelas categorias adulto masculino e feminino livre.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que às 18h30 acontecerá a reunião da categoria feminina e em seguida, a partir das 19h30, será realizado o congresso na categoria adulto masculino.

“As inscrições do tradicional torneio foram encerradas no dia 28 de março. Na categoria feminina se inscreveram três times, enquanto a categoria masculina terá a presença de 32 equipes, com a competição contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor Grillo.

A categoria feminina terá a participação das agremiações do Colégio São José, Apucarana Futebol e Veterano do São José. Já no masculino se inscreveram Lava Car Apucarana/Jiló, Castelo Branco United, Amigos do Cidão, Vila Reis/LD Sublimações, Pagode e Resenha Futebol Clube, Tancredo Neves, Shakhtar dos Lek, Ajax, Serralheria Canova, Brindes Tic Tac/Serigrafia Maia, Amigos da BRC Tecidos, Supermercado Viana/Tupã, Barretos Sport, Bar do Chuá, Unidos do Diamantina, Time do Rildo, Baiano Futebol Clube, Dom Romeu, João Paulo, Km 28, Primeiro Gol de Letra, UTFPR, Lanchonete Cantinho dos Amigos, Ferroviário da Vila Regina, Vila Nova, Sem Talento, Andrade e Amigos, Jardim Ponta Grossa, Amigos da Bola, Recanto do Lago, Tiki Taka e Brooklin.

Mais informações do Torneio do Trabalhador podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

