Evento será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, no Senac, e integra a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres

Homens e mulheres estão convidados a participar de dois dias de aprendizado, reflexão e fortalecimento em torno de uma causa que envolve toda a sociedade: o enfrentamento à violência contra as mulheres. Com essa proposta, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, promove nos dias 26 e 27 de novembro o Congresso Por Elas! Você Pode, Nós Podemos!, no auditório do Senac.

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Integrando a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o congresso busca ampliar a conscientização, valorizar o protagonismo feminino e incentivar o envolvimento da sociedade na construção de relações baseadas no respeito, na igualdade e na prevenção da violência.

A participação é aberta a homens e mulheres. A iniciativa parte do entendimento de que o enfrentamento à violência não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres, mas um compromisso coletivo, que exige informação, conscientização e mudança de atitudes em toda a sociedade.

Durante os dois dias, os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, ampliar conhecimentos e participar de reflexões voltadas ao fortalecimento das mulheres e à construção de uma convivência mais respeitosa, igualitária e segura.

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Inscrições gratuitas e apenas 80 vagas

O congresso disponibiliza 80 vagas, e as inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas antecipadamente por meio do formulário disponível ao final desta matéria. Como o número de participantes é limitado, a orientação é realizar o cadastro o quanto antes.

Serviço

Congresso Por Elas! Você Pode, Nós Podemos!

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• Datas: 26 e 27 de novembro

• Credenciamento: 18h30

• Início: 19 horas

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• Local: Auditório do Senac Apucarana

• Endereço: Rua Gastão Vidigal, 185 – Centro

• Público: homens e mulheres

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• Vagas: limitadas a 80 participantes

• Inscrições: gratuitas, mediante preenchimento do formulário abaixo.

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Você pode, nós podemos! O enfrentamento à violência contra as mulheres começa com informação, respeito e participação. Quando homens e mulheres se unem por essa causa, toda a sociedade ganha. Participe!