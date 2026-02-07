Leia a última edição
OCORRÊNCIA

Confusão por falta de pagamento de programa mobiliza PM em Apucarana

Caso na Praça Rui Barbosa foi esclarecido após acusador admitir que confundiu o homem com outro cliente

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 08:39:10 Editado em 07.02.2026, 08:39:04
Autor Polícia Militar foi acionada - Foto: TNOnline

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na tarde desta sexta-feira (6), na Praça Rui Barbosa, região central de Apucarana (PR), para atender uma confusão que teve início após um prostituto acusar um homem de não pagar por um programa.

LEIA MAIS: Mulher perde mais de R$ 1 mil em golpe de venda de celular pela internet em Bom Sucesso

De acordo com o boletim de ocorrência registrado às 13h15, o solicitante acionou os policiais afirmando que estava sendo cobrado indevidamente. Ele negou veementemente ter contratado qualquer serviço.

Durante a abordagem e o diálogo com a equipe policial, o prostituto admitiu que havia se confundido e que o homem não era a pessoa com quem ele havia saído anteriormente.

A Polícia Militar realizou as orientações necessárias a ambas as partes no local e a ocorrência foi encerrada sem prisões.

