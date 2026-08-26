Confusão por bicicleta leva polícia a prender foragido da Justiça
PM foi acionada para resolver um mal-entendido entre vizinhos e descobriu que a testemunha da ocorrência era procurada pela Justiça
A Polícia Militar prendeu um jovem de 23 anos que estava foragido no centro de Cambira (PR), na noite de terça-feira (25). A captura aconteceu por acaso, durante o atendimento de uma ocorrência simples na Rua Orlando Mincachi.
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Os policiais foram acionados inicialmente por um morador de 33 anos. Ele relatou que havia emprestado sua bicicleta para o vizinho da frente e não a recebeu de volta. Ao ser questionado pela equipe, o vizinho justificou que não havia notado o retorno do dono e devolveu o veículo imediatamente. A situação foi resolvida de forma pacífica no local.
No entanto, durante o registro do caso, a equipe policial consultou os documentos das pessoas que acompanhavam a situação. Foi então que os agentes constataram que uma das testemunhas possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Mandaguari.
O rapaz não ofereceu resistência e foi encaminhado sem o uso de algemas para o sistema prisional de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.