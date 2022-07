Confusão no pátio de máquinas da prefeitura termina com um detido

Da Redação

Todas as partes envolvidas foram encaminhados até a delegacia de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite deste sábado, 16, pelo vigia do pátio de máquinas da prefeitura de Apucarana, no Jardim Ponta Grossa. Ele alegou que um homem embriagado teria danificado as janelas do prédio.

Segundo relato do solicitante aos policiais, o homem estava totalmente alterado, perturbando o local, e danificando as janelas do prédio. Quando os policiais chegaram no local, o homem ainda estava na frente do pátio. Ele recebeu voz de abordagem, mas continuou caminhando, desobedecendo aos policiais e indo na direção de uma residência. Ele abriu o portão e passou a gritar que ali era a casa dele e que os policiais não poderiam pegá-lo.

A equipe impediu o fechamento do portão e o homem correu para o fundo do quintal, sendo contido antes de entrar na casa.

Depois de fazer a prisão, a equipe retornou até o pátio de máquinas para ouvir a vítima, que contou que durante a passagem do turno de serviço, quando o portão frontal do local abriu, o cão de guarda do pátio foi até a calçada e começou a latir na direção do detido, porém em nenhum momento avançou contra o homem, com o intuito de morder. O vigia também disse que o homem é conhecido no bairro por ser causador de tumultos, que ele foi até a direção do cachorro e começou a chutá-lo, momento que o vigia e demais pessoas do local foram intervir.

Por conta disso, o homem passou a ficar violento e começou a xingar. Ele também pegou uma pedra grande e arremessou na direção deles, e ainda arremessou algumas pedras contra as janelas da guarita, quebrando os vidros.

Todas as partes envolvidas foram encaminhados até a delegacia de Apucarana para os procedimentos cabíveis.

