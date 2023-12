Confusão: fumaça de churrasco vira caso de polícia em Apucarana

O dono da churrasqueira afirma que a chaminé está dentro do padrões de construção

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Treta" em Apucarana! Aquele churrasco de final de semana quase terminou em briga e virou caso de polícia na tarde deste domingo (17), no Residencial Interlagos, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ladrões furtam 5 cabeças de gado de propriedade rural em Califórnia

Um morador do bairro chamou a Polícia Militar (PM), alegando que toda vez que acende a churrasqueira em sua própria residência, acaba se desentendendo com o vizinho, que sempre reclama que a fumaça invade a casa dele. O homem também relatou que o vizinho joga água na chaminé da churrasqueira.

continua após publicidade

Segundo o dono da churrasqueira, a chaminé está dentro dos padrões de construção. Ele até mesmo procurou engenheiros e especialistas para confirmar a informação. O vizinho, no entanto, não "aceita" a fumaça e sempre arruma conflitos. A PM orientou o homem a procurar o Juizado Especial para denunciar o caso.

Siga o TNOnline no Google News