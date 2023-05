Confusão em bar: homem se nega a pagar conta e PM é chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, precisou ser acionada no início da noite desta quinta-feira (4), após um cliente de um bar se recusar a pagar a conta. O homem gastou cerca de R$ 50 no estabelecimento, mas não queria fazer o pagamento.

continua após publicidade .

O caso aconteceu em um bar localizado na Avenida brasil, no Jardim Diamantina, por volta das 19h10. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada pelo proprietário do local.

- LEIA MAIS: Jovem entrega flores para atual namorada e acaba agredido pela ex

continua após publicidade .

Segundo relato do dono, o cliente é um frequentador assíduo do estabelecimento e, quando chegou o momento de pagar a conta, estaria se recusando. Os militares conversaram com os envolvidos na confusão e, então, o cliente resolveu que pagaria o que havia consumido.





Outro caso, em outro bar

Cliente é furtado em bar e 'encontra' dinheiro em máquina de lavar

Uma ocorrência um tanto quanto inusitada foi registrada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na madrugada desta quinta-feira (4), em São Pedro do Ivaí. Uma pessoa teve R$ 500 furtados dentro de um bar, mas acabou achando uma parte do valor embaixo de uma máquina de lavar roupas.

continua após publicidade .

A confusão aconteceu por volta das 02h29, em um estabelecimento localizado na Rua Valdecir Magri, na área central do município. Conforme o boletim de ocorrência, a PMPR foi acionada após um cliente, de 45 anos, ter percebido que o dinheiro sumiu da sua carteira.

A vítima, que não foi identificada, encontrou R$ 70 dentro do banheiro do bar. Ela continuou em sua busca e, momento depois, resolveu retornar ao banheiro e encontrou mais R$ 300 embaixo de uma máquina de lavar roupas que fica no cômodo.

A equipe da PM fez a abordagem dos clientes que estavam frequentando o bar no momento da ocorrência, mas os outros R$ 130 continuaram desaparecidos. Todos os presentes foram orientados.

Siga o TNOnline no Google News