Confronto policial em Apucarana deixa quatro mortos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

armas apreendidas após confronto

Quatro homens morrem após confronto com a polícia em Apucarana, norte do Paraná, na noite deste sábado (24), por volta das 22h15. Pistolas e uma espingarda calibre 12 semiautomática foram apreendidas com os suspeitos mortos.

continua após publicidade .

Equipes do choque de Londrina estavam reforçando o policiamento na cidade por causa de um assassinato que ocorreu no final da tarde, onde um homem foi morto a tiros no Jardim Colonial. Os policiais estavam na região do Contorno Norte e tentaram abordar um carro modelo Vectra.

Conforme a PM, o carro teria sido utilizado em crimes violentos que aconteceram na cidade. Dentro do veículo estavam quatro suspeitos, que já atiraram contra as equipes. Os PMs revidaram e todos morreram.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem morre após ser baleado no Jardim Colonial em Apucarana

O delegado adjunto de Apucarana, André Garcia, que foi até o local, repassou que os suspeitos estavam fortemente armados. Duas pistolas, e duas armas longas, sendo uma espingarda calibre 12 semiautomática, foram encontradas com os homens que confrontaram a PM.

A princípio, dois suspeitos seriam moradores de Apucarana. Nenhum policial ficou ferido. "Acreditamos que pelo menos dois são de Apucarana, estamos agora realizando o trabalho de identificação. Um deles seria menor de idade, mas temos que aguardar familiares e trabalhar na identificação. Apreendemos armas que são difíceis de encontrar, eles estavam fortemente armados e a PM revidou a injusta agressão", disse o delegado.

continua após publicidade .

Ainda não se sabe se os quatro mortos teriam ligação com o assassinato que ocorreu no Jardim Colonial. Armas apreendidas com os suspeitos.

fonte: Silvia Vilarinho Armas apreendidas após confronto

Siga o TNOnline no Google News