Confronto com a polícia deixa um morto em Apucarana
Ocorrência foi registrada na Rua Davi Preti, na noite desta quarta-feira (7)
Um homem morreu após entrar em confronto armado com policiais das Rondas Ostensivas Táticas Móveis ou Metropolitanas (Rotam) na noite desta quarta-feira (7). O caso foi registrado na Rua Davi Preti, localizada no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana (PR).
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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, esteve no endereço, e os socorristas atestaram o óbito do indivíduo ainda no local.
A área onde ocorreu o confronto foi isolada pelas equipes da Polícia Militar para preservar a cena. Profissionais da Polícia Científica foram chamados e já realizam os trabalhos de perícia para entender a dinâmica dos fatos.
Como as equipes de segurança continuam trabalhando no isolamento e na perícia, a ocorrência segue em andamento e mais atualizações sobre o caso podem ser divulgadas na sequência.