Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
URGENTE

Confronto com a polícia deixa um morto em Apucarana

Ocorrência foi registrada na Rua Davi Preti, na noite desta quarta-feira (7)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confronto com a polícia deixa um morto em Apucarana
Autor Ocorrência foi registrada na Rua Davi Preti - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um homem morreu após entrar em confronto armado com policiais das Rondas Ostensivas Táticas Móveis ou Metropolitanas (Rotam) na noite desta quarta-feira (7). O caso foi registrado na Rua Davi Preti, localizada no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana (PR).

LEIA MAIS: Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, esteve no endereço, e os socorristas atestaram o óbito do indivíduo ainda no local.

A área onde ocorreu o confronto foi isolada pelas equipes da Polícia Militar para preservar a cena. Profissionais da Polícia Científica foram chamados e já realizam os trabalhos de perícia para entender a dinâmica dos fatos.

Como as equipes de segurança continuam trabalhando no isolamento e na perícia, a ocorrência segue em andamento e mais atualizações sobre o caso podem ser divulgadas na sequência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana confronto armado perícia criminal POLICIA MILITAR Rondas Ostensivas Táticas Móveis Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV