Confraternização termina com ameaças e um homem preso, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar (PM) foi acionada e a prisão aconteceu quando o suspeito tentava fugir

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada deste domingo, 04, no Jardim Colonial, em Apucarana, depois de ter ameaçado outro homem com um revólver, durante uma confraternização em uma residência. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a prisão aconteceu quando o suspeito tentava fugir, utilizando uma motocicleta.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a PM foi até o local onde a vítima relatou que o suspeito, de 25 anos, estava no local com a esposa, e que em dado momento, pegou um capacete para agredir a moça. Ele então, evitou a agressão, irritando o suspeito, que saiu do local e voltou poucos instantes depois, de posse de uma arma de fogo, passando a fazer ameaças. No momento em que a equipe policial conversava com a vítima, o suspeito retornou ao endereço em uma motocicleta, e, ao visualizar a equipe, fez um retorno irregular e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro.

A equipe imediatamente iniciou acompanhamento tático no intuito de abordar o suspeito, que pilotava a moto sem capacete, mas ele não obedeceu. Mesmo assim, foi alcançado a cerca de 500 metros do local da ocorrência. Ele não estava com a arma, porém, foi observado que ele estaria em visível estado de embriaguez.

continua após publicidade .

Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, dizendo ter ingerido bebida alcoólica, pois estaria em um bar desde o período da tarde. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de trânsito e encaminhado à delegacia da cidade.

Siga o TNOnline no Google News