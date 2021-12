Da Redação

Confraternização natalina acaba em briga em Apucarana

Uma confraternização natalina acabou em briga em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 22h14 de sexta-feira (24), para atender a ocorrência no Jardim Ponta Grossa. A confusão envolveu genro e sogro.

O sogro contou para a PM, que após divergências de opiniões, o genro começou com as agressões, apertou o pescoço dele e ainda enfiou o dedo em seu olho, porém, o acusado não estava mais no local da festa.

De acordo com a polícia, o sogro estava com uma lesão no pescoço. Um boletim de ocorrência foi registrado e a vítima orientada.

O assunto que gerou a discussão não foi informado.