Confraternização familiar termina em agressão e idoso ferido em Apucarana

Casal é acusado de agredir familiares durante confraternização, deixando duas pessoas feridas; suspeitos fugiram antes da chegada da PM

Uma confraternização entre familiares terminou em violência na noite deste domingo (5), no Loteamento Djalma Mendes de Oliveira, em Apucarana, no norte do Paraná. Um homem de 51 anos e um idoso de 84 anos ficaram feridos após serem agredidos por um casal durante uma discussão. Uma mulher de 59 anos, que possui problemas cardíacos, passou mal, desmaiou e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 20h27 para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, os policiais encontraram as vítimas e iniciaram o atendimento.

Segundo relato do proprietário da residência, de 51 anos, a família participava de uma confraternização e consumia bebidas alcoólicas quando uma mulher de 40 anos iniciou uma discussão com o marido, de 34 anos.

Na tentativa de encerrar o desentendimento e pedir respeito aos demais convidados, o homem afirmou ter sido agredido com um tapa no rosto pela enteada. Em seguida, o companheiro dela o empurrou ao chão e desferiu um chute na cabeça, provocando um corte com sangramento.

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Durante a confusão, um idoso de 84 anos tentou intervir para separar a briga, mas também acabou sendo empurrado pelo casal. Com a queda, ele bateu contra uma mureta e sofreu ferimentos no antebraço esquerdo.

Após a intervenção de outras pessoas que participavam da confraternização, os suspeitos deixaram o local em um veículo GM/Corsa branco, levando uma criança de 10 anos. O casal fugiu antes da chegada da polícia e tomou rumo desconhecido.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam o idoso e a mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. O homem de 51 anos, apesar do ferimento na cabeça, recusou encaminhamento ao hospital.

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A Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado até o encerramento da ocorrência. As vítimas foram orientadas sobre os procedimentos legais para o registro da denúncia e eventual representação criminal contra os envolvidos.