Confira quem pode ser vacinado em Apucarana nesta 3ª

A imunização contra covid continua ocorrendo das 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão

Da Redação

Atualização: 26 de abril, 2022, às 07:15

fonte: Divulgação

Male doctor holding syringe making covid 19 vaccination injection dose in shoulder of female patient wearing mask. Flu influenza vaccine clinical trials concept, corona virus treatment, close up view.