Confira programação de missas em Apucarana neste feriado

No próximo 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, será marcado por missas e celebrações em Apucarana. Conforme o padre José Roberto Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, a igreja conta com celebrações ao longo do ai.

"Teremos santas missas de consagração à Nossa Senhora e às crianças, às 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 17 horas, 18 horas e 19h30. Será um dia de muita celebração", ressalta.

A Gruta Nossa Senhora de Lourdes, no Parque da Redenção, também realiza santa missa presidida pelo monsenhor Roberto Carrara, neste sábado (9), às 10 horas.

Dia dos Ciclistas - 31 de outubro

Já no final do mês, no dia 31 de outubro, às 9 horas, a Paróquia Coração Eucarístico de Jesus promove a 1ª Missa Campal em Louvor à Nossa de Ghisallo, padroeira dos ciclistas. A atividade ocorre na Avenida Mato Grosso, 293, no Jardim Apucarana.