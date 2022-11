Confira programação cultural completa do final de ano em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), confirmou nesta segunda-feira (21/11) a programação do “Natal é vida que nasce”. A chegada do bom velhinho, Papai Noel, acontece neste dia 30 de novembro, a partir das 20 horas, no platô da Praça Rui Barbosa.

Um dos momentos mais aguardados, especialmente pelas crianças, a agenda terá surpresas que prometem marcar a memória do público. Cercada de segredos, uma pequena pista de como será essa chegada foi revelada pelo prefeito Júnior da Femac durante evento no Cine Teatro Fênix, onde apresentou em detalhes a programação especial de Natal preparada pelo município.

Agenda cultural e de eventos

26/11 - Cine Teatro Fênix, a partir das 20 horas

Concerto com Orquestra & Coro, que marca estreia da Orquestra Municipal de Apucarana, com vocal, violino e violoncelo.

30/11 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 20 horas

Chegada do Papai Noel com espetáculo Natalino do Circo Tangará

05 e 06/12 - Cine Teatro Fênix, a partir das 20 horas

Mostra da Escola Municipal de Teatro com turmas infanto-juvenil

07/12 – Platô da Praça Rui Barbosa

19h30: apresentação de dança com a Companhia Adriana Silva (Cinderela)

20h30: Escola de Dança Pavlova (Lago dos Cisnes)

08 e 09/12 – Cine Teatro Fênix, a partir das 20 horas

Sonare – Escola Municipal de Música – recital de violão e bateria (dia 8); recital de piano (dia 9)

10/12 – Cine Teatro Fênix, a partir das 20 horas

Espetáculo de Ballet Clássico: La Fiille Mal Gardèe com as turmas juvenil e adulto da Escola Municipal de Dança

11/12 – Cine Teatro Fênix, às 16 horas e 19 horas

Espetáculo de Ballet Clássico: A magia do Natal com as turmas infanto-juvenis da Escola Municipal de Dança

11/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 20h30

Show sertanejo universitário e modão com a cantora maringaense Natália Goés.

12/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 20 horas

Sonare – Escola Municipal de Música: recital de violão, violino, viola caipira, saxofone e bateria.

13/12 - Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Apresentação natalina do coral da Igreja Assembleia de Deus de Apucarana

14/12 – Platô da Praça Rui Barbosa

19h30 - Apresentação de Dança Gaúcha e populares

20h30 - Musical Apucarana é Show, com cantor Robison Canuto

15/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Cantata Natalina do Coral da Autarquia Municipal de Educação (AME)

16/12 – Platô da Praça Rui Barbosa

19h30 – Apresentações culturais de fanfarra e capoeira do Projeto Unidade Social Nossa Senhora Aparecida (Rolândia)

20 horas – Grupo de Danças alemãs

17/12 – Platô da Praça Rui Barbosa

19h30 – Show da Banda Tetro dos Anjos (Londrina)

21 horas: Show com o Grupo Equilíbrio Sonoro

18/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Show musical “Eu amo Apucarana”, com Cézar Neves, David Mour e o Trio Som da Vida.

19/12 – Platô da Praça Rui Barbosa

19h30 – Grupo Odori (danças japonesas)

20 horas – Grupo Querência Amada (danças gaúchas)

20/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Coral “Cantores de Sião, da Primeira Igreja Batista de Apucarana

21/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Apresentação Diversidade Cultural Afro com os grupos musicais Terreiro Cabloco Pena Dourado, Gospel e 14 de maio

22/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Show musical com Hélio Pereira e Fillipi

23/12 – Platô da Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

Cantada de Natal com o Coral Diocesano de Apucarana

