Confira os sepultamentos que ocorrem neste domingo (26) em Apucarana

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste domingo (26), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Sinezia Maria Pereira, 53 anos, é velada na Capela Central. Seu sepultamento está previsto para as 17h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Adoniel Gonçalves Siqueira, 55 anos. Seu velório acontece na Capela Central. Sepultamento às 15h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Gumercindo Lopes, 85 anos. Velório realizado na Capela Central. Seu sepultamento ainda ocorre às 16h00 deste domingo (26) em cemitério a definir.

Rosamar da Silva, 50 anos. Velório às 9h00 na Capela Central. A Aserfa informa que o sepultamento também está previsto para as 9h00 no Cemitério Portal do Céu.

REGIÃO

A Aserfa divulgou também dois falecimentos na região, sendo eles:

Roberto Manieri, 46 anos. Velório na Capela de São Pedro do Ivaí. Sepultamento com horário a definir no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

Maria Rosa Velloso, 88 anos. Velório na Capela Municipal de Marilândia do Sul. Sepultamento ainda a definir.

