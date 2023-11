Informações são divulgadas no site oficial da Aserfa.

Confira os sepultamentos que acontecem neste sábado (25) em Apucarana. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Vanilda Gonçalves Moreira, 75 anos. O velório acontece na Capela Central. E o sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

Maria Neli Perrucini, 72 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

Odete Dias, 68 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul. O velório ocorre no Cemitério de Jandaia do Sul.

Maria Cicera salomão, 53 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 15 horas no Cemitério Cristo Rei.

Francisca de Oliveira Moreira, 87 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

Rosamar da Silva, 50 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Portal do Céu.

