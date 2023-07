Confira os sepultamentos que acontecem neste sábado (22) em Apucarana

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (22), em Apucarana, no Norte do Paraná. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Waldomiro Vargas, 97 anos. O idoso está sendo velado na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria Felicia Ribeiro, 87 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Cleide Tavares da Silva, 68 anos. O velório também está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento, por sua vez, está previsto para às 15 horas, no Cemitério da Saudade.



