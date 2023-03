Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (21)

Da Redação

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (21). Todas as informações sãodivulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Eremita da Silva Rocha, 92 anos, está sendo velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 09 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Flaudemir Batista da Silva, 53 anos, faleceu no último dia 17 de março; não há informações sobre o velório. O sepultamento acontece às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.



Região

Mauro Donizete Sampaio, 67 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Rio Bom. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Rio Bom; horário não informado.

Ivanir de Lima Massoletto, 62 anos. A idosa é velada na Capela Mortuária de Cambira; o sepultamento será no Cemitério Municipal de Cambira. A Aserfa não divulgou o horário.

