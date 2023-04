Da Redação

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (28) em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

José Paes de Lira, 79 anos. O velório acontece na Capela do Distrito do Pirapó. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Municipal do Pirapó.

Moises Rodrigues dos Santos, 77 anos. O velório está sendo realizado na Rua Atílio Carleto, nº 17, no Parque Bela Vista, em Apucarana. O sepultamento será às 17 horas; cemitério ainda não definido.

Segundo de Oliveira, 63 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Marli Camilo Roque, 60 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 15 horas.

Clovis Camilo Eduardo, 71 anos. O velório também acontece na Capela Central. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério da Saudade.

Ataide Lemos de Freitas, 73 anos. O velório é na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.





Região

Antonio Carlos da Silva, 48 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não informado.

José Pereira de Lima, 70 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Municipal de Astorga.

Agnaldo Firmino, 56 anos. O velório é na Capela Mortuária de Bom Sucesso. O sepultamento será no Cemitério de Bom Sucesso; horário não informado.

