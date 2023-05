Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Aserfa

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (12) em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Izaura Felice Bianchi, 73 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 16 horas; cemitério não informado.

Antonieta Otavio Vilas Boas, 93 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade .

Sandra Aparecida da Silva, 46 anos. Sem Velório. O sepultamento acontece às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Cilça Santos da Conceição, 76 anos. O velório acontece na Capela Central. o sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Leonilda Batistão, 75 anos. A idosa é velada na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 09 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .





Falecimento

Maria Aparecida de Camargo, 82 anos, faleceu nesta sexta-feira (12) e está sendo velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. A previsão é que o sepultamento aconteça no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul; horário e dia ainda não definidos.

Siga o TNOnline no Google News